В Індонезії стався землетрус магнітудою 6,9
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Поблизу острова Бабар в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,9. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає УНН.
Так, за даними EMSC, землетрус стався на глибині 117 км.
У той же час, за даними Геологічної служби США, землетрус мав силу 6,8.
Більш того, за даними деяких ЗМІ, магнітуда землетрусу становила взагалі 7,3.
Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні землетрус магнітудою 5,6 стався у Тихому океані - біля берегів острівної держави Самоа.