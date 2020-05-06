У берегов Самоа произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане, у берегов островного государства Самоа. Об этом во вторник сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 118 км к юго-западу от столицы Самоа, города Апиа (около 40 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 33 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, недалеко от греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,9, однако сообщений о разрушениях или наличие жертв не было.