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У берегов Самоа произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 10034 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане, у берегов островного государства Самоа. Об этом во вторник сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

У берегов Самоа произошло мощное землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 118 км к юго-западу от столицы Самоа, города Апиа (около 40 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 33 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, недалеко от греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,9, однако сообщений о разрушениях или наличие жертв не было.

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