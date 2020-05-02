Неподалік від острова Крит стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Неподалік від грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,9, проте повідомлень про руйнування чи жертви не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Сильний землетрус завдав удару на південь від грецького острова Крит у суботу, але повідомлень про жертв та пошкодження наразі не було", - пише видання.
Зазначається, що землетрус магнітудою 5,9 пройшов на відносно невеликій глибині у 10 км (6 миль). Так, Афінський геодинамічний інститут заявив, що землетрус стався приблизно у 55 км на південь від міста Іерапетра.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 28 квітня, у Закарпатській області зареєстрували землетрус.