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Неподалеку от острова Крит произошло сильное землетрясение

Киев • УНН

 • 20942 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Неподалеку от греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,9, однако сообщений о разрушениях или жертвах не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Неподалеку от острова Крит произошло сильное землетрясение

"Сильное землетрясение нанесло удар южнее греческого острова Крит в субботу, но сообщений о жертвах и повреждениях пока не было", - пишет издание.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,9 прошло на относительно небольшой глубине в 10 км (6 миль). Так, Афинский геодинамический институт заявил, что землетрясение произошло примерно в 55 км к югу от города Иерапетра.

Напомним, в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение.

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