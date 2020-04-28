На Закарпатті зафіксували землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У ніч на вівторок, 28 квітня, у Закарпатській області зареєстрували землетрус. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.
Так, землетрус магнітудою 2,7 зафіксували о 1:07.
"Джерело землетрусу знаходилось в районі міста Ужгород, Закарпатської області на глибині 3 км", - вказали у центрі.
Землетрус, як зазначається, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, на Закарпатті на Великдень зафіксували два землетруси.