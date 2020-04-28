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На Закарпатті зафіксували землетрус

На Закарпатті зафіксували землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У ніч на вівторок, 28 квітня, у Закарпатській області зареєстрували землетрус. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Так, землетрус магнітудою 2,7 зафіксували о 1:07.

"Джерело землетрусу знаходилось в районі міста Ужгород, Закарпатської області на глибині 3 км", - вказали у центрі.

Землетрус, як зазначається, може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, на Закарпатті на Великдень зафіксували два землетруси.

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