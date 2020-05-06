Біля берегів Самоа стався потужний землетрус

За даними сейсмологів, епіцентр знаходився в 118 км на північний захід від столиці Самоа, міста Апіа (близько 40 тис. жителів). Осередок залягав на глибині 33 км.

Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, неподалік від грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,9, проте повідомлень про руйнування чи наявність жертв не було.