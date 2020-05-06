Біля берегів Самоа стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Землетрус магнітудою 5,6 стався в Тихому океані, біля берегів острівної держави Самоа. Про це у вівторок повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
За даними сейсмологів, епіцентр знаходився в 118 км на північний захід від столиці Самоа, міста Апіа (близько 40 тис. жителів). Осередок залягав на глибині 33 км.
Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, неподалік від грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 5,9, проте повідомлень про руйнування чи наявність жертв не було.