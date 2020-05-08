В Ірані стався потужний землетрус, є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У провінції Тегеран в Ірані проти ночі на п'ятницю стався потужний землетрус магнітудою 5,1. Як мінімум одна людина загинула і ще шість постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранську телерадіомовну корпорацію IRIB.
Жертва і поранений виявлені в районі Демавенд. 60-річний місцевий житель загинув від травми голови.
Епіцентр землетрусу був на кордоні провінцій Тегеран і Мазендеран. Найближчими містами до епіцентру є Демавенд, Рудехен і Бумехен.
У районі лиха розгорнуто понад 100 рятувальних пунктів.
Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,9.