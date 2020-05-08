В Ірані стався потужний землетрус, є загиблий і поранені

Жертва і поранений виявлені в районі Демавенд. 60-річний місцевий житель загинув від травми голови.

Епіцентр землетрусу був на кордоні провінцій Тегеран і Мазендеран. Найближчими містами до епіцентру є Демавенд, Рудехен і Бумехен.

У районі лиха розгорнуто понад 100 рятувальних пунктів.

Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,9.