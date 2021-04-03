В Ірані оголосили про початок четвертої хвилі коронавірусу - після святкування Новрузу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Четверта хвиля поширення коронавірусу почалася в двох провінціях Ірану. Про це заявив в суботу президент ісламської республіки Хассан Рухані. Про це пише УНН з посиланням на Аl Jazeera.
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У низці інших провінцій нова хвиля може початися, "якщо ми не будемо обережними", сказав Рухані.
Так, останніми днями в Ірані спостерігається зростання кількості заражень коронавірусом.
Міністерство охорони здоров'я країни підтвердило, що дві із 32 провінцій Ірану - Альборз, розташована недалеко від столиці Тегерану, та Ілам на заході країни - перебувають перед четвертою хвилею. Зазначається, що ще сім, включаючи Тегеран, перебувають на межі.
Стрибок госпіталізацій та смертності настав через два тижні після Новрузу, іранського нового року, 20 березня.
За Новрузом слідують довгі канікули, під час яких іранці традиційно подорожують, переважно до мальовничих провінцій на північ біля Каспійського моря, а також відвідують родину та друзів.
За даними міністерства охорони здоров’я, під час Новрузу подорожували щонайменше 15 тис. людей, які знали, що заражені COVID-19 після позитивного тестування.
Офіційні дані показують, що 47 міст зараз класифікуються як "червоні", тоді як 126 мають статус "помаранчевого" за поширенням коронавірусу.
Ще 247 є "жовтими", тоді як лише 14 класифікуються як "сині" з найнижчою швидкістю передачі коронавірусу.
Іран із населенням в понад 80 мільйонів ввів лише близько 161 000 доз вакцин проти коронавірусу людям вразливих груп.
Доповнення
Згідно з офіційною статистикою, станом на 3 квітня загальна кількість інфікованих в Ірані досягла 1 920 394 осіб, а кількість летальних випадків - 62 999. Всього в республіці одужали 1 642 418 осіб. За останню добу зафіксовано 11 420 випадків інфікування.
9 лютого в Ірані почалася безкоштовна добровільна вакцинація населення від коронавірусу з використанням російського препарату "Спутнік V".
Крім того, 28 лютого в країну прибув літак з першою партією вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinopharm, а 11 березня в Іран було доставлено 150 тис. доз вакцини індійської компанії Bharat Biotech.
Використання вакцини іранського виробництва планується почати в квітні.