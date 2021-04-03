В Иране объявили о начале четвертой волны коронавируса - после празднования Новруза
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух провинциях Ирана. Об этом заявил в субботу президент исламской республики Хасан Рухани. Об этом пишет УНН со ссылкой на Аl Jazeera.
Детали
В ряде других провинций она может начаться, "если мы не будем осторожными", сказал Рухани.
Так, в последние дни в Иране наблюдается рост числа заражений коронавирусом.
Министерство здравоохранения страны подтвердило, что две из 32 провинций Ирана - Альборз, которая расположена недалеко от столицы Тегерана, и Илам на западе страны - находятся перед началом четвертой волной. Отмечается, что еще семь, включая Тегеран, находятся на пределе.
Прыжок госпитализаций и смертности начался через две недели после Новруза, иранского нового года, 20 марта.
После Новруза следуют долгие каникулы, во время которых иранцы традиционно путешествуют, преимущественно в живописных провинциях к северу у Каспийского моря, а также посещают семью и друзей.
По данным министерства здравоохранения, во время Новруза путешествовали по меньшей мере 15 тыс. людей, которые знали, что зараженны COVID-19 после положительного тестирования.
Официальные данные показывают, что 47 городов сейчас классифицируются как "красные", тогда как 126 имеют статус "оранжевого".
Еще 247 является "желтыми", тогда как лишь 14 классифицируются как "синие" с низкой скоростью передачи коронавируса.
Иран с населением в более 80 млн ввел лишь около 161 000 доз вакцин против коронавируса людям уязвимых групп.
Дополнение
Согласно официальной статистике, по состоянию на 3 апреля общее количество инфицированных в Иране достигло 1 920 394 человек, а количество летальных случаев - 62 999. Всего в республике выздоровели 1 642 418 человек. За последние сутки зафиксировано 11 420 случаев инфицирования.
9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V".
Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm, а 11 марта в Иран было доставлено 150 тыс. доз вакцины индийской компании Bharat Biotech.
Использование вакцины иранского производства планируется начать в апреле.