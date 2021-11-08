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В Інституті Шалімова розповіли, хто є підходящим донором органів для трансплантації

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Для визначення можливості проведення трансплантації органу від живого родинного донора необхідно пройти тест на імунологічну сумісність між потенційним донором/донорами та реципієнтом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

В Інституті Шалімова розповіли, хто є підходящим донором органів для трансплантації

Цитата

“Для визначення можливості проведення трансплантації органу від живого родинного донора необхідно пройти тест кросс-матч (тест на імунологічну сумісність) між потенційним донором/донорами та реципієнтом”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що перш ніж виконати трансплантацію органу від живого родинного донора (при негативному результаті тесту кросс-матч), потенційному донору проводиться комплексне обстеження з метою оцінки стану його здоров’я. Лише за відсутності медичних протипоказань можлива операція забору донорського органу (нирка або частина печінки). Після операції необхідний реабілітаційний період (від 3 до 6 місяців), після чого життя донора не буде відрізнятися від до операційного.

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В Інституті повідомили, що із можливих варіантів родинної трансплантації є трансплантація від АВ0-несумісного донора та перехресне донорство.

В Інституті зауважили, що створення системи ЄДІСТ передбачає об’єднання всіх листів очікування окремих лікувальних закладів в єдиний загальнодержавний реєстр.

“ЄДІСТ — це інформаційна база, до якої вносяться дані про донорів і пацієнтів. Надати згоду на донорство зможе повнолітня дієздатна особа при отриманні посвідчення водія, у Центрі надання адміністративних послуг, у сімейного лікаря чи за допомогою електронного цифрового підпису. Робота з даними відбувається напівавтоматично, її здійснює трансплант-координатор і, в разі смерті потенційного донора, трансплант-координатор перевіряє наявність дозволу на донорство в реєстрі. Якщо немає згоди, але при цьому немає і відмови, органи все одно можуть трансплантувати іншим особам, але лише за згодою родичів”, — розповіли в Інституті.

Окрім того, повідомляється, що законодавством України заборонено виконання трансплантацій органів не від родичів. Це прирівнюється до торгівлі людьми та органами і тягне за собою кримінальну відповідальність для всіх учасників процесу (особа, яка продає орган, реципієнт та медичний персонал, який задіяний в даній схемі).

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В Інституті зазначили, що для постановки в лист очікування на трансплантацію органу існує єдиний порядок незалежно від місця проживання.

“Надати згоду на посмертне донорство прижиттєво можна двома способами. Перший — трансплант-координатору, який має доступ до ЄДІСТ. Трансплант-координатори мають бути у приймальних відділеннях опорних лікарень”, — йдеться в повідомленні.

Другий спосіб (тестується) — самостійно через додаток “Дія”. З квітня 2021 року у застосунку почав функціонувати Кабінет громадянина. Незабаром там можна буде залишити свою заяву на посмертне донорство, засвідчивши її кваліфікованим електронним підписом.

Доповнення

З початку року в Україні було пересаджено близько 36 нирок і 2 серця.

В Україні в 2021 році планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів і тканин, що майже в 2 рази більше ніж минулого року.

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