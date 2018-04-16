В Індії бушує шторм: десятки загиблих, сотні поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. 4-годинний нічний шторм призвів до загибелі 42 осіб у штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш в Індії, більше 200 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У районах Матхура, Агри і Фірозабад загинули 22 людини. У східній частині штату Раджастхан загинуло 20 осіб, серед них 7 дітей.
Велика частина людей загинула через обвалення будинків.
Як повідомляв УНН, число загиблих через штормовий вітер на східному узбережжі США, зросло до дев'яти.