В Індії бушує шторм: десятки загиблих, сотні поранених

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. 4-годинний нічний шторм призвів до загибелі 42 осіб у штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш в Індії, більше 200 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

У районах Матхура, Агри і Фірозабад загинули 22 людини. У східній частині штату Раджастхан загинуло 20 осіб, серед них 7 дітей.

Велика частина людей загинула через обвалення будинків.

Як повідомляв УНН, число загиблих через штормовий вітер на східному узбережжі США, зросло до дев'яти.

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