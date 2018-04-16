В Индии бушует шторм: десятки погибших, сотни раненых

В районах Матхура, Агры и Фирозабад погибли 22 человека. В восточной части штата Раджастхан погибло 20 человек, среди них 7 детей.

Большая часть людей погибла из-за обрушения домов.

Как сообщал УНН, число погибших из-за штормового ветра на восточном побережье США, возросло до девяти.