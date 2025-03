В Індії поліція зупинила імпровізований вуличний виступ Еда Ширана

В Індійському місті Бангалор поліція перервала імпровізований вуличний концерт британського виконавця Еда Ширана. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Ширан виконував свої хіти на тротуарі в центрі міста перед запланованим концертом того ж вечора. Під час виконання пісні Shape of You до нього підійшов поліцейський та вимкнув мікрофон. Інцидент супроводжувався гучним освистуванням з боку шанувальників співака.

Згідно з заявою поліції, організатори вуличного концерту не отримали дозволу на проведення заходу в одному з найлюдніших районів Бенгалуру.

Я відмовився давати дозвіл, тому що Черч-стріт дуже переповнена людьми. Саме тому його попросили звільнити місце, - заявив представник поліції Бенгалуру Шекар Текканнанавар.

Однак, у своєму Instagram Ширан запевнив, що мав дозвіл на проведення виступу.

До речі, у нас був дозвіл на виступ. Отже, те, що ми грали саме в цьому місці, було заплановано заздалегідь. Ми не просто випадково опинилися там. Але все добре, - написав він.

Співак наразі перебуває в Індії у рамках свого туру The Mathematics і пізніше того ж вечора провів концерт на відкритому майданчику в місті, де виступав разом з індійською співачкою Шилпою Рао, перед тисячами фанатів.

Нагадаємо

У 2023 році суд присяжних у США ухвалив рішення, що британський співак Ед Ширан не крав мелодію до своєї пісні "Thinking Out Loud" в американського виконавця Марвіна Гея та його композиції "Let's Get It On".