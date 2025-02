В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индийском городе Бангалор полиция прервала импровизированный уличный концерт британского исполнителя Эда Ширана. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Отмечается, что Ширан исполнял свои хиты на тротуаре в центре города перед запланированным концертом в тот же вечер. Во время исполнения песни Shape of You к нему подошел полицейский и выключил микрофон. Инцидент сопровождался громким освистыванием со стороны поклонников певца.

Согласно заявлению полиции, организаторы уличного концерта не получили разрешения на проведение мероприятия в одном из самых людных районов Бенгалура.

Я отказался давать разрешение, потому что Черч-стрит очень переполнена людьми. Именно поэтому его попросили освободить место, - заявил представитель полиции Бенгалура Шекар Текканнанавар.

Однако, в своем Instagram Ширан заверил, что имел разрешение на проведение выступления.

Кстати, у нас было разрешение на выступление. Следовательно, то, что мы играли именно в этом месте, было запланировано заранее. Мы не просто случайно оказались там. Но все хорошо, - написал он.

Певец сейчас находится в Индии в рамках своего тура The Mathematics и позже в тот же вечер провел концерт на открытой площадке в городе, где выступал вместе с индийской певицей Шилпой Рао, перед тысячами фанатов.

