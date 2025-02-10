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В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

Киев  •  УНН

 • 22448 просмотра

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Полиция Бангалора прервала импровизированный уличный концерт Эда Ширана из-за отсутствия разрешения. Певец утверждает, что имел необходимые разрешения и позже провел запланированный концерт с индийской певицей.

В Индийском городе Бангалор полиция прервала импровизированный уличный концерт британского исполнителя Эда Ширана. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Ширан исполнял свои хиты на тротуаре в центре города перед запланированным концертом в тот же вечер. Во время исполнения песни Shape of You к нему подошел полицейский и выключил микрофон. Инцидент сопровождался громким освистыванием со стороны поклонников певца.

Согласно заявлению полиции, организаторы уличного концерта не получили разрешения на проведение мероприятия в одном из самых людных районов Бенгалура.

Я отказался давать разрешение, потому что Черч-стрит очень переполнена людьми. Именно поэтому его попросили освободить место,

- заявил представитель полиции Бенгалура Шекар Текканнанавар.

Однако, в своем Instagram Ширан заверил, что имел разрешение на проведение выступления.

Кстати, у нас было разрешение на выступление. Следовательно, то, что мы играли именно в этом месте, было запланировано заранее. Мы не просто случайно оказались там. Но все хорошо,

- написал он.

Певец сейчас находится в Индии в рамках своего тура The Mathematics и позже в тот же вечер провел концерт на открытой площадке в городе, где выступал вместе с индийской певицей Шилпой Рао, перед тысячами фанатов.

Напомним

В 2023 году суд присяжных в США принял решение, что британский певец Эд Ширан не крал мелодию к своей песне "Thinking Out Loud" у американского исполнителя Марвина Гея и его композиции "Let's Get It On".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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