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В Одессе в результате вражеского удара погибла учительница и ее муж

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

В результате вражеского обстрела Одессы погибла учительница, социальный педагог Борсинская Екатерина и ее муж Валентин. Мэр Геннадий Труханов выразил соболезнования работникам образования и родным.

В Одессе в результате вражеского удара погибла учительница и ее муж

В результате вражеского удара по Одессе погибли учительница и ее муж, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин", - сообщил Труханов.

Труханов выразил соболезнования всем работникам образования Одессы в связи с этой потерей.

"Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", - указал городской глава.

Дополнение

В результате атаки вражеских дронов, произошедшей в ночь на 28 июня, в Одессе и области погибли два человека, 17 получили ранения, среди них трое детей. Повреждены 21-этажное здание, хозяйственные постройки, админздание, складские помещения и здание АЗС.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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