В Одесі внаслідок ворожого удару загинула вчителька та її чоловік
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Одеси загинула вчителька соціальний педагог Борсинська Катерина та її чоловік Валентин. Міський голова Геннадій Труханов висловив співчуття освітянам і рідним.
Внаслідок ворожого удару по Одесі загинула вчителька і її чоловік, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у суботу в Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин", - повідомив Труханов.
Труханов висловив співчуття усім освітянам Одеси у зв’язку з цією втратою.
"Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", - зазначив міський голова.
Доповнення
Внаслідок атаки ворожих дронів, що сталася в ніч на 28 червня, в Одесі та області загинуло двоє людей, 17 отримали поранення, серед них троє дітей. Пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди, адмінбудівлю, складські приміщення та будівлю АЗС.