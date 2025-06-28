В Одесі внаслідок ворожого удару загинула вчителька та її чоловік

Внаслідок ворожого удару по Одесі загинула вчителька і її чоловік, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у суботу в Telegram, пише УНН.

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"Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин", - повідомив Труханов.

Труханов висловив співчуття усім освітянам Одеси у зв’язку з цією втратою.

"Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", - зазначив міський голова.

Доповнення

Внаслідок атаки ворожих дронів, що сталася в ніч на 28 червня, в Одесі та області загинуло двоє людей, 17 отримали поранення, серед них троє дітей. Пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди, адмінбудівлю, складські приміщення та будівлю АЗС.