Атака рф дронами на Одесу та область: відомо про двох загиблих та 17 постраждалих

Внаслідок нічної атаки російських військ дронами на Одесу та область відомо про двох загиблих та 17 поранених, у тому числі трьох дітей. Про це повідомили в суботу в Одеській обласній прокуратурі, пише УНН.

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За даними слідства, у ніч на 28 червня збройні сили рф атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 20 БпЛА.

22 з 23 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною

"Внаслідок атаки загинули двоє місцевих жителів, ще 17 дістали поранення та гострої реакції на стрес, серед них троє хлопчиків, 3, 7 та 14 років", - повідомили у прокуратурі. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що "внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти".

"На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - написав Кіпер у Telegram.

За даними прокуратури, що пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.