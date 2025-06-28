22 з 23 російських дронів знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
росія атакувала Україну 23 безпілотниками в ніч на 28 червня, з яких 22 було знешкоджено. Основний удар припав на Одещину, де зафіксовано одне влучання та падіння збитих дронів.
росія вночі випустила по Україні 23 дрони, 22 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 червня ворог атакував 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.
"Основний напрямок удару - Одещина", - ідеться у повідомленні.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 - збито вогневими засобами ураження, 1 - локаційно втрачений/подавлений РЕБ
"Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (місто Одеса), а також падіння збитих - на 8 локаціях", - сказано у повідомленні.
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