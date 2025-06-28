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22 из 23 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 746 просмотра

россия атаковала Украину 23 беспилотниками в ночь на 28 июня, из которых 22 были обезврежены. Основной удар пришелся на Одесскую область, где зафиксировано одно попадание.

22 из 23 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия выпустила 23 беспилотника по Украине ночью, 22 из них были обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 июня противник атаковал 23 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - временно оккупированная территория Крыма.

"Основное направление удара - Одесская область", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 - сбит огневыми средствами поражения, 1 - локационно потерян/подавлен РЭБ

- сообщили в Воздушных силах ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 1 локации (город Одесса), а также падение сбитых - на 8 локациях", - сказано в сообщении.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Одесская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Одесса
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