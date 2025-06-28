22 из 23 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия атаковала Украину 23 беспилотниками в ночь на 28 июня, из которых 22 были обезврежены. Основной удар пришелся на Одесскую область, где зафиксировано одно попадание.
россия выпустила 23 беспилотника по Украине ночью, 22 из них были обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 июня противник атаковал 23 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - временно оккупированная территория Крыма.
"Основное направление удара - Одесская область", - говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 - сбит огневыми средствами поражения, 1 - локационно потерян/подавлен РЭБ
"Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 1 локации (город Одесса), а также падение сбитых - на 8 локациях", - сказано в сообщении.
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