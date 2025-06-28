22 из 23 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия выпустила 23 беспилотника по Украине ночью, 22 из них были обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 июня противник атаковал 23 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - временно оккупированная территория Крыма.

"Основное направление удара - Одесская область", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 - сбит огневыми средствами поражения, 1 - локационно потерян/подавлен РЭБ - сообщили в Воздушных силах ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 1 локации (город Одесса), а также падение сбитых - на 8 локациях", - сказано в сообщении.

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