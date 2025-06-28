Атака рф дронами на Одессу и область: известно о двух погибших и 17 пострадавших

В результате ночной атаки российских войск дронами на Одессу и область известно о двух погибших и 17 раненых, в том числе троих детях. Об этом сообщили в субботу в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь на 28 июня вооруженные силы рф атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА.

22 из 23 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

"В результате атаки погибли двое местных жителей, еще 17 получили ранения и острую реакцию на стресс, среди них трое мальчиков, 3, 7 и 14 лет", - сообщили в прокуратуре. Данные о других возможных пострадавших уточняются.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что "в результате ночного дронового удара по Одессе пострадало 14 человек, трое из них дети".

"На стационарном лечении остается 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Остальные продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", - написал Кипер в Telegram.

По данным прокуратуры, повреждены 21-этажный дом, хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание недействующей АЗС, автомобили.