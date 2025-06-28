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Атака рф дронами на Одессу и область: известно о двух погибших и 17 пострадавших

Киев • УНН

 • 674 просмотра

В результате атаки вражеских дронов, произошедшей в ночь на 28 июня, в Одессе погибли два человека, 17 получили ранения, среди них трое детей. Поврежден 21-этажный дом, хозяйственные постройки, админздание, складские помещения и здание АЗС.

Атака рф дронами на Одессу и область: известно о двух погибших и 17 пострадавших

В результате ночной атаки российских войск дронами на Одессу и область известно о двух погибших и 17 раненых, в том числе троих детях. Об этом сообщили в субботу в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь на 28 июня вооруженные силы рф атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БПЛА.

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"В результате атаки погибли двое местных жителей, еще 17 получили ранения и острую реакцию на стресс, среди них трое мальчиков, 3, 7 и 14 лет", - сообщили в прокуратуре. Данные о других возможных пострадавших уточняются.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что "в результате ночного дронового удара по Одессе пострадало 14 человек, трое из них дети".

"На стационарном лечении остается 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Остальные продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", - написал Кипер в Telegram.

По данным прокуратуры, повреждены 21-этажный дом, хозяйственные постройки на территории частного домовладения, админздание, складские помещения частного предприятия, здание недействующей АЗС, автомобили.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Одесса
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