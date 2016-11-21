В.Гройсман знову заявив про близький "безвіз" з ЄС для України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман очікує, що Євросоюз найближчим часом надасть Україні безвізовий режим. Про це він заявив на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо, що ЄС виконає найближчим часом зобов’язання стосовно надання безвізового режиму", - зазначив очільник уряду.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що питання надання безвізового режиму буде вирішено до 24 листопада.
Водночас надання безвізового режиму Україні має відбутися одночасно з введенням в дію механізму його призупинення.