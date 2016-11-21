В.Гройсман знову заявив про близький "безвіз" з ЄС для України

"Ми очікуємо, що ЄС виконає найближчим часом зобов’язання стосовно надання безвізового режиму", - зазначив очільник уряду.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що питання надання безвізового режиму буде вирішено до 24 листопада.

Водночас надання безвізового режиму Україні має відбутися одночасно з введенням в дію механізму його призупинення.