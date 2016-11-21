В.Гройсман снова заявил о близком "безвизе" с ЕС для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что Евросоюз в ближайшее время предоставит Украине безвизовый режим. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, что ЕС выполнит в ближайшее время обязательства по предоставлению безвизового режима", - отметил глава правительства.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вопрос предоставления безвизового режима будет решен до 24 ноября.
Вместе с тем предоставление безвизового режима Украине должно состояться одновременно с введением в действие механизма его приостановления.