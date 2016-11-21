В.Гройсман снова заявил о близком "безвизе" с ЕС для Украины

"Мы ожидаем, что ЕС выполнит в ближайшее время обязательства по предоставлению безвизового режима", - отметил глава правительства.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вопрос предоставления безвизового режима будет решен до 24 ноября.

Вместе с тем предоставление безвизового режима Украине должно состояться одновременно с введением в действие механизма его приостановления.