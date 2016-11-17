В.Гройсман: уряд найближчим часом вийде з пропозиціями реформування охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Уряд готовий найближчим часом запропонувати пропозиції реформування системи охорони здоров’я. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час стратегічного міжвідомчого форуму “Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога”, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо сприймати реальний стан справ у сфері охорони здоров’я. Уряд готовий для прийняття відповідних рішень і ми найближчим часом з урахуванням обговорень вийдемо з пропозиціями щодо впровадження реформи охорони здоров’я в нашій країні”, — сказав В.Гройсман.