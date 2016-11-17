В.Гройсман: правительство в ближайшее время выйдет с предложениями реформирования здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правительство готово в ближайшее время подать предложения реформирования системы здравоохранения. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время стратегического межведомственного форума "Реформа медицины: финансирование, управление, первичная медицинская помощь", передает корреспондент УНН.
"Мы должны воспринимать реальное положение дел в сфере здравоохранения. Правительство готово для принятия соответствующих решений и мы в ближайшее время с учетом обсуждений выйдем с предложениями по внедрению реформы здравоохранения в нашей стране", - сказал В.Гройсман.