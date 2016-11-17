В.Гройсман: правительство в ближайшее время выйдет с предложениями реформирования здравоохранения

"Мы должны воспринимать реальное положение дел в сфере здравоохранения. Правительство готово для принятия соответствующих решений и мы в ближайшее время с учетом обсуждений выйдем с предложениями по внедрению реформы здравоохранения в нашей стране", - сказал В.Гройсман.