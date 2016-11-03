В.Гройсман розповів Дж.Байдену про хід реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у телефонній розмові розповів Віце-президенту США Дж.Байдену про хід проведення реформ в Україні, зокрема про приватизацію та наміри уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
Сьогодні, 3 листопада під час телефонної розмови В.Гройсман розповів Дж.Байдену про запуск в Україні програми приватизації державних підприємств, зокрема про другий етап приватизації Одеського припортового заводу. Також В.Гройсман поінформував Віце-президента США про рішення уряду вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату в Україні та про початок роботи системи електронних декларацій, а також про реформу державного управління.
В свою чергу Дж. Байден Дж.Байден відзначив позитивні результати діяльності уряду за перші шість місяців його роботи та запевнив у незмінній підтримці з боку Адміністрації США.
Нагадаємо, 26 жовтня Президент Петро Порошенко у телефонній розмові поінформував Віце-президента США Джозефа Байдена про зустріч лідерів держав Нормандського формату у Берліні.