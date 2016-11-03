В.Гройсман рассказал Дж.Байдену о ходе реформ в Украине

Сегодня, 3 ноября во время телефонного разговора В.Гройсман рассказал Дж.Байдену о запуске в Украине программы приватизации государственных предприятий, в частности о втором этапе приватизации Одесского припортового завода. Также В.Гройсман проинформировал вице-президента США о решении правительства вдвое увеличить минимальную заработную плату в Украине и о начале работы системы электронных деклараций, а также о реформе государственного управления.

В свою очередь Дж.Байден отметил положительные результаты деятельности правительства за первые шесть месяцев его работы и заверил в неизменной поддержке со стороны Администрации США.

Напомним, 26 октября Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре сообщил Вице-президенту США Джозефу Байдену о встрече лидеров государств Нормандского формата в Берлине.