В.Гройсман підписав угоду про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між ОЕСР та Україною

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхелем Гурріа підписав угоду про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між Організацією економічного співробітництва і розвитку та Урядом України. Про це Прем'єр повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.