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В.Гройсман підписав угоду про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між ОЕСР та Україною

В.Гройсман підписав угоду про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між ОЕСР та Україною

Київ • УНН

 • 10019 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхелем Гурріа підписав угоду про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між Організацією економічного співробітництва і розвитку та Урядом України. Про це Прем'єр повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В.Гройсман заявив, що важливе досягнення в переговорах — підписання Угоди про продовження дії Меморандуму про взаєморозуміння між ОЕСР та Урядом України щодо поглиблення співробітництва до 7 жовтня 2018 року. Цей крок дозволить розширити співпрацю з ОЕСР шляхом залучення найкращого світового досвіду для проведення економічних і соціальних реформ в Україні.

“Обговорили ряд важливих питань щодо співпраці України з експертами ОЕСР стосовно формування антикорупційних інститутів в Україні, реформування системи державного управління та проведення заходів з дерегуляції, управління державними підприємствами та проведення приватизації”, — написав Прем'єр.

Також В.Гройсман повідомив, що в грудні буде розпочата спільна робота з реалізації проекту “Децентралізація в Україні”.

У повідомленні наголошено, що під час зустрічі домовились про підготовку і підписання Угоди між ОЕСР та Міністерством освіти і науки України про участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018, що є частиною реформи у галузі освіти.

“Підписана сьогодні Угода — це чудова основа для подальшого розвитку співпраці у напрямку реформування нашої держави відповідно до кращих світових практик. Щиро вдячний колегам за підтримку України на шляху ефективних реформ”, — додав Прем’єр.

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