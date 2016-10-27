В.Гройсман подписал соглашение о продлении действия Меморандума о взаимопонимании между ОЭСР и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Генсекретарем Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхелем Гурриа подписал соглашение о продлении действия Меморандума о взаимопонимании между Организацией экономического сотрудничества и развития и Правительством Украины. Об этом Премьер сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
В.Гройсман заявил, что есть важное достижение в переговорах - подписание Соглашения о продлении действия Меморандума о взаимопонимании между ОЭСР и Правительством Украины об углублении сотрудничества по 7 октября 2018 года. Этот шаг позволит расширить сотрудничество с ОЭСР путем привлечения лучшего мирового опыта для проведения экономических и социальных реформ в Украине.
"Обсудили ряд важных вопросов сотрудничества Украины с экспертами ОЭСР по формированию антикоррупционных институтов в Украине, реформированию системы государственного управления и проведению мероприятий по дерегуляции, управлению государственными предприятиями и проведению приватизации", - написал Премьер.
Также В.Гройсман сообщил, что в декабре будет начата совместная работа по реализации проекта "Децентрализация в Украине".
В сообщении отмечается, что во время встречи стороны договорились о подготовке и подписании Соглашения между ОЭСР и Министерством образования и науки Украины об участии в международном исследовании качества образования PISA-2018, что является частью реформы в области образования.
"Подписанное сегодня соглашение - это прекрасная основа для дальнейшего развития сотрудничества в направлении реформирования нашего государства в соответствии с лучшими мировыми практиками. Искренне благодарен коллегам за поддержку Украины на пути эффективных реформ", - добавил Премьер.