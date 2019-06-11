В Естонії міністру висунули підозру в сімейному насильстві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В Естонії колишньому міністру Марті Куузіку пред'явлено підозру в застосуванні фізичного насильства в сімейних відносинах. Про це пише місцева газета Postimees з посиланням на прокуратуру, передає УНН.
Як повідомила прес-служба прокуратури, підозри Куузіку були пред'явлені ще минулого тижня за статтею Пенітенціарного кодексу про застосування фізичного насильства.
Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд прийняла заяву про відставку міністра інформаційних технологій і зовнішньої торгівлі Марті Куузіку, якого підозрюють в домашньому насильстві.
"Я відмовляюся від посади міністра не тому, що звинувачення на мою адресу були правдивими, а для того, щоб сконцентруватися на свій захист у кримінальній справі і відновленні свого доброго імені", - зазначив Куузік.
Відзначено, що Куузік встиг побути міністром всього кілька днів.