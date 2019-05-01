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В Эстонии ушел в отставку министр, подозреваемый в домашнем насилии

В Эстонии ушел в отставку министр, подозреваемый в домашнем насилии

Киев  •  УНН

 • 8602 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика, которого подозревают в домашнем насилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и восстановлении своего доброго имени", - цитирует портал Куузика, который успел побыть министром всего несколько дней.

Чиновник добавил: "Хочу обеспечить рабочий мир правительству, которое вступило в должности, а также вывести свою партию из-под удара. Также хочу спасти свою семью от психологического террора, который происходит в СМИ".

Скандал разразился в понедельник, когда ведущие эстонские газеты написали, ссылаясь на собственные источники, что Марти Куузик оказывал насилие в отношении своей бывшей жены.

Своей очереди Керсти Кальюлайд поблагодарила журналистов за оповещение общественности о подозрениях относительно Куузику в насилии, а также попросила обеспечить мир его семье.

Напомним, на Прикарпатье прокуратура передала в суд первое дело в отношении домашнего насилия. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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