В Эстонии ушел в отставку министр, подозреваемый в домашнем насилии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика, которого подозревают в домашнем насилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и восстановлении своего доброго имени", - цитирует портал Куузика, который успел побыть министром всего несколько дней.
Чиновник добавил: "Хочу обеспечить рабочий мир правительству, которое вступило в должности, а также вывести свою партию из-под удара. Также хочу спасти свою семью от психологического террора, который происходит в СМИ".
Скандал разразился в понедельник, когда ведущие эстонские газеты написали, ссылаясь на собственные источники, что Марти Куузик оказывал насилие в отношении своей бывшей жены.
Своей очереди Керсти Кальюлайд поблагодарила журналистов за оповещение общественности о подозрениях относительно Куузику в насилии, а также попросила обеспечить мир его семье.
Напомним, на Прикарпатье прокуратура передала в суд первое дело в отношении домашнего насилия. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.