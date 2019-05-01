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В Естонії пішов у відставку міністр, підозрюваний у домашньому насильстві

В Естонії пішов у відставку міністр, підозрюваний у домашньому насильстві

Київ • УНН

 • 8602 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд прийняла заяву про відставку міністра інформаційних технологій і зовнішньої торгівлі Марті Куузіка, якого підозрюють в домашньому насильстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

"Я відмовляюся від посади міністра не тому, що звинувачення на мою адресу були правдивими, а для того, щоб сконцентруватися на своєму захисті у кримінальній справі та відновленні свого доброго імені", – цитує портал Куузіка, який встиг побути міністром лише кілька днів.

Чиновник додав: "Хочу забезпечити робочий мир урядові, який став до посади, а також вивести свою партію з-під удару. Також хочу врятувати свою сім'ю від психологічного терору, який коїться у ЗМІ".

Скандал вибухнув у понеділок, коли провідні естонські газети написали, посилаючись на власні джерела, що Марті Куузік чинив насильство по відношенню до своєї колишньої дружини.

Своею чергою Керсті Кальюлайд подякувала журналістам за оповіщення громадськості про підозри щодо Куузіка в насильстві, а також попросила забезпечити мир його родині.

Нагадаємо, на Прикарпатті прокуратура передала до суду першу справу щодо домашнього насильства. Чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.

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