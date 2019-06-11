В Эстонии министру предъявили подозрение в семейном насилии

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, подозрения Куузику были предъявлены еще на прошлой неделе по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика, которого подозревают в домашнем насилии.

"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и восстановлении своего доброго имени", - отметил Куузик.

Отмечено, что Куузик успел побыть министром всего несколько дней.