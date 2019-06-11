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В Эстонии министру предъявили подозрение в семейном насилии

Киев • УНН

 • 10088 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Эстонии бывшему министру Марти Куузику предъявлено подозрение в применении физического насилия в семейных отношениях. Об этом пишет местная газета Postimees со ссылкой на прокуратуру, передает УНН.

В Эстонии министру предъявили подозрение в семейном насилии

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, подозрения Куузику были предъявлены еще на прошлой неделе по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика, которого подозревают в домашнем насилии.

"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и восстановлении своего доброго имени", - отметил Куузик.

Отмечено, что Куузик успел побыть министром всего несколько дней.

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