В Эстонии министру предъявили подозрение в семейном насилии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Эстонии бывшему министру Марти Куузику предъявлено подозрение в применении физического насилия в семейных отношениях. Об этом пишет местная газета Postimees со ссылкой на прокуратуру, передает УНН.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, подозрения Куузику были предъявлены еще на прошлой неделе по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия.
Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика, которого подозревают в домашнем насилии.
"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и восстановлении своего доброго имени", - отметил Куузик.
Отмечено, что Куузик успел побыть министром всего несколько дней.