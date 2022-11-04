В Енергодарі окупанти проводять "перепис населення" - мер

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"В Енергодарі окупанти заходилися проводити "перепис населення" Роблять вони це у властивій їм манері - фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому "переписі" неможливо", - повідомив він.

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Місцеві жителі, яким вже довелося взяти участь у "переписі", розповідають, що загарбники та колаборанти з так званої "поліції" вже другий день ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в Енергодарі, окупанти також вимагають надати дані про родичів, які виїхали.

Зазначається, що нерідко "перепис" закінчується обшуком у квартирі, також перевіряють додатки в мобільному телефоні. Орлов закликав містян бути максимально обережними.

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