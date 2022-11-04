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В Енергодарі окупанти проводять "перепис населення" - мер

В Енергодарі окупанти проводять "перепис населення" - мер

Київ • УНН

 • 181936 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські окупанти проводять "перепис населення". Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Енергодарського міського голови Дмитра Орлова у Telegram.

Цитата

"В Енергодарі окупанти заходилися проводити "перепис населення" Роблять вони це у властивій їм манері - фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому "переписі" неможливо", - повідомив він.

Деталі

Місцеві жителі, яким вже довелося взяти участь у "переписі", розповідають, що загарбники та колаборанти з так званої "поліції" вже другий день ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в Енергодарі, окупанти також вимагають надати дані про родичів, які виїхали.

Зазначається, що нерідко "перепис" закінчується обшуком у квартирі, також перевіряють додатки в мобільному телефоні. Орлов закликав містян бути максимально обережними.

Нагадаємо

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