В Энергодаре оккупанты проводят "перепись населения" - мэр

Цитата

"В Энергодаре оккупанты принялись проводить "перепись населения". Делают они это в присущей им манере - фактически по силовому принуждению. Ведь отказаться от участия в этой "переписи" невозможно", - сообщил он.

Детали

Местные жители, которым уже пришлось принять участие в "переписи", рассказывают, что захватчики и коллаборанты из так называемой "полиции" уже второй день ходят по квартирам, а также останавливают людей во дворах жилых домов. Кроме паспортных данных и контактных телефонов людей, оставшихся в Энергодаре, оккупанты также требуют предоставить данные о выехавших родственниках.

Отмечается, что часто "перепись" заканчивается обыском в квартире, а также проверяют приложения в мобильном телефоне. Орлов призвал горожан быть очень осторожными.

Напомним

Оккупанты начали паспортизацию мариупольцев – выдают российские паспорта с "черной меткой".