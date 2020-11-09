В "Енергоатомі" переконують, що Деркач не їх “смотрящий”

За словами Голови первинної профспілкової організації "Енергоатома" Олексія Лича, Деркач не має жодного стосунку до них.

"Я з ним не зустрічаюся з того моменту, як він перестав бути президентом компанії. Тому я не можу влазити в його душу і що він думає далі про подальше управління Енергоатомом. Я поки що не бачу, що є вплив Деркача на Енергоатом", - сказав Лич на пресконференції у п’ятницю, відповідаючи на запитання журналістів.

Останні також просили прокоментувати представника “Енергоатома” той факт, що

кадрами опікується у них Олег Бояринцев, котрий був керівником патронатної служби Андрія Деркача. Він зокрема і тісно співпрацює з профспілками.

"Ми будемо оцінювати роботу Бояринцева походу, як він буде працювати з соціальними партнерами, з профспілками. Сьогодні я не можу сказати, який це буде досвід: позитивний чи негативний. У нас немає протиріч відносно тих питань, які на сьогодні ми вирішуємо, зокрема і останніми днями", - розповів Лич.

Нагадаємо, Андрія Деркача називають "смотрящим" за "Енергоатомом". До цієї ж групи впливу зараховують діючого віце-президента держкомпанії Германа Галущенко. Вказується, що вони можуть працювати в інтересах РФ і на цей факт зокрема вказує нещодавня домовленість "Енергоатома" і росіян будувати енергоблоки Хмельницької АЕС за 73 млрд грн. Як раніше повідомляв УНН, добудову здійснюватиме компанія Skoda JS, підконтрольна російському Газпрому. Доручення про добудову ХАЕС ініціював сам Президент Володимир Зеленський у вересні.

Також з російською групою впливу на "Енергоатом" пов’язують зрив будівництва ядерного могильника в Чорнобилі. У жовтні 2020 року “Енергоатом” мав ввести в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) і позбутися залежності від РФ. Адже сьогодні усі АЕС України (крім ЗАЕС) вивозять відпрацьоване паливо до Росії і сплачують за це 200 млн дол. в рік. Проте, вводу в експлуатацію не відбулось.