В "Енергоатомі" переконують, що Деркач не їх “смотрящий”

ukru
14:10 • 27792 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 73190 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 103821 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 106292 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 135996 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121700 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122512 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123127 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107028 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113609 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 111999 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 51834 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 63007 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 86614 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 82812 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 33439 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 44167 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 45789 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 135997 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 109478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 27551 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 38291 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 103141 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121739 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121342 перегляди
Актуальне
В "Енергоатомі" переконують, що Деркач не їх “смотрящий”

В "Енергоатомі" переконують, що Деркач не їх “смотрящий”

Київ • УНН

 • 13944 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В "Енергоатомі" переконують, що політик Андрій Деркач не є "смотрящим" за держпідприємством, повідомляє УНН.

За словами Голови первинної профспілкової організації "Енергоатома" Олексія Лича, Деркач не має жодного стосунку до них.

"Я з ним не зустрічаюся з того моменту, як він перестав бути президентом компанії. Тому я не можу влазити в його душу і що він думає далі про подальше управління Енергоатомом. Я поки що не бачу, що є вплив Деркача на Енергоатом", - сказав Лич на пресконференції у п’ятницю, відповідаючи на запитання журналістів.

Останні також просили прокоментувати представника “Енергоатома” той факт, що
кадрами опікується у них Олег Бояринцев, котрий був керівником патронатної служби Андрія Деркача. Він зокрема і тісно співпрацює з профспілками.

"Ми будемо оцінювати роботу Бояринцева походу, як він буде працювати з соціальними партнерами, з профспілками. Сьогодні я не можу сказати, який це буде досвід: позитивний чи негативний. У нас немає протиріч відносно тих питань, які на сьогодні ми вирішуємо, зокрема і останніми днями", - розповів Лич.

Нагадаємо, Андрія Деркача називають "смотрящим" за "Енергоатомом". До цієї ж групи впливу зараховують діючого віце-президента держкомпанії Германа Галущенко. Вказується, що вони можуть працювати в інтересах РФ і на цей факт зокрема вказує нещодавня домовленість "Енергоатома" і росіян будувати енергоблоки Хмельницької АЕС за 73 млрд грн. Як раніше повідомляв УНН, добудову здійснюватиме компанія Skoda JS, підконтрольна російському Газпрому. Доручення про добудову ХАЕС ініціював сам Президент Володимир Зеленський у вересні.

Також з російською групою впливу на "Енергоатом" пов’язують зрив будівництва ядерного могильника в Чорнобилі. У жовтні 2020 року “Енергоатом” мав ввести в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) і позбутися залежності від РФ. Адже сьогодні усі АЕС України (крім ЗАЕС) вивозять відпрацьоване паливо до Росії і сплачують за це 200 млн дол. в рік. Проте, вводу в експлуатацію не відбулось.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92