В "Энергоатоме" утверждают, что Деркач не их "смотрящий"

По словам главы первичной профсоюзной организации "Энергоатома" Алексея Лыча, Деркач не имеет никакого отношения к ним.

"Я с ним не встречаюсь с того момента, как он перестал быть президентом компании. Поэтому я не могу влезать в его душу и что он думает дальше о дальнейшем управлении Энергоатомом. Я пока не вижу, что есть влияние Деркача на "Энергоатом", - сказал Лич на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Последние также просили прокомментировать представителя "Энергоатома" тот факт, что

кадрами занимается у них Олег Бояринцев, который был руководителем патронатной службы Андрея Деркача. Он в том числе и тесно сотрудничает с профсоюзами.

"Мы будем оценивать работу Бояринцева походу, как он будет работать с социальными партнерами, с профсоюзами. Сегодня я не могу сказать, какой это будет опыт: положительный или отрицательный. У нас нет противоречий относительно тех вопросов, которые сегодня мы решаем, в том числе в последние дни", - рассказал Лыч.

Напомним, Андрея Деркача называют "смотрящим" за "Энергоатомом". К этой же группе влияния относят действующего вице-президента госкомпании Германа Галущенко. Указывается, что они могут работать в интересах РФ и на этот факт в частности указывает недавняя договоренность "Энергоатома" и россиян строить энергоблоки Хмельницкой АЭС за 73 млрд грн. Как ранее сообщал УНН, достройку будет осуществлять компания Skoda JS, подконтрольная российскому Газпрому. Поручение о достройке ХАЭС инициировал сам Президент Владимир Зеленский в сентябре.

Также с российской группой влияния на "Энергоатом" связывают срыв строительства ядерного могильника в Чернобыле. В октябре 2020 года "Энергоатом" должен был ввести в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) и избавиться от зависимости от РФ. Ведь сегодня все АЭС Украины (кроме ЗАЭС) вывозят отработанное топливо в Россию и платят за это 200 млн долл. в год. Однако, ввода в эксплуатацию не произошло.