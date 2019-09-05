У Dragon Capital відреагували на чергові перевірки АрселорМіттал
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Днями Служба безпеки України знову прийшла з перевірками на підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг". Про це повідомила пресслужба компанії, передає УНН.
Уточнюється, що перевірку проводили 11 представників СБУ, фахівці ГУ екологічної інспекції та Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Зазначається, що співробітники СБУ відмовилися допускати до участі в огляді фахівців підприємства, тим самим позбавивши їх можливості належним чином оцінити проведені заміри та дії.
Попередній візит СБУ на підприємство відбувся 20 липня поточного року.
Часті "візити" силовиків на підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментували у Dragon Capital. Там вважають, що дії СБУ загрожують відтоком інвестицій із України.
"У СБУ ж розуміють, інвестор буде скаржитися. Кричати. У Financial Times про це напишуть. Інвестори отримають сигнал, що в Україні їх не чекають. І що нічого тут не змінилося. І не прийдуть.
А не прийдуть інвестори - не буде і переплат по варантах. Тим паче, сам цей підступний Міттал планував продовжувати інвестиції. А тепер не буде. Ще й гроші виведе з країни, дивіденди, наприклад, заплатить. Пару мільярдів доларів мінус", - попереджає фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.
Зниження ВВП, "валютні гойдалки" - неповний перелік наслідків "візитів" СБУ на підприємство, продовжив експерт.
"Можливо, вони ще придумали 100 та один креативний спосіб, як зупинити економічне зростання. Старі добрі обшуки, у інвесторів і IT-шників, завжди працювали", - резюмував він.
Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський і представники АрселлорМіттал досягли домовленостей. Однак пізніше, Ігор Коломойський заявив, що АрселлорМітіал необхідно націоналізувати.
У відповідь Коломойському нагадали, що "ArcelorMittal Кривий Ріг" належить компанії ArcelorMittal Duisburg, яка платить податки в Німеччині і воювати Україні доведеться з Німеччиною в разі експропріації.
Як і АрселорМіттал, під тиск силовиків потрапив найбільший експортер курятини в Україні, компанія "МХП". Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям порахувати суму державних дотацій МХП і суму виплачених дивідендів акціонерам, ймовірно, вважаючи, що вони повинні зійтися, хоча поверхневий аналіз ЗМІ показує, що це не так, і навіть навпаки.
Учасники ринку і представники МінАПК вже встигли заявити, що перевіряти МХП безглуздо - порушень там немає.