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В Dragon Capital отреагировали на очередные проверки АрселорМиттал

В Dragon Capital отреагировали на очередные проверки АрселорМиттал

Киев  •  УНН

 • 12609 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На днях Служба безопасности Украины вновь пришла с проверками на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Уточняется, что проверку проводили 11 представителей СБУ, специалисты ГУ экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Отмечается, что сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности должным образом оценить проведенные замеры и действия.

Предыдущий визит СБУ на предприятие состоялся 20 июля текущего года.

Частые "визиты" силовиков на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировали в Dragon Capital. Там считают, что действия СБУ грозят оттоком инвестиций из Украины.

"В СБУ же понимают, инвестор будет жаловаться. Кричать. В Financial Times об этом напишут. Инвесторы получат сигнал, что в Украине их не ждут. И что ничего тут не изменилось. И не придут.

А не придут инвесторы — не будет и переплат по варрантам. Тем более, сам этот коварный Миталл планировал продолжать инвестиции. А теперь не будет. Еще и деньги выведет из страны, дивиденды, например, заплатит. Пару миллиардов долларов минус", - предупреждает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Снижение ВВП, "валютные качели" - неполный перечень последствий "визитов" СБУ на предприятие, продолжил эксперт.

"Может быть, они еще придумали 100 и один креативный способ, как остановить экономический рост. Старые добрые обыски, у инвесторов и IT-шников, всегда работали", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский и представители АрселлорМиттал достигли договоренностей. Однако позже, Игорь Коломойский заявил, что АрселлорМитиал необходимо национализировать.

В ответ Коломойскому напомнили, что "ArcelorMittal Кривой Рог" принадлежит компании ArcelorMittal Duisburg, которая платит налоги в Германии и воевать Украине придется с Германией в случае экспроприации.

Как и АрселорМиттал, под давление силовиков попал крупнейший экспортер курятины в Украине, компания "МХП". Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям посчитать сумму государственных дотаций МХП и сумму выплаченных дивидендов акционерам, вероятно, считая, что они должны сойтись, хотя поверхностный анализ СМИ показывает, что это не так, и даже наоборот.

Участники рынка и представители МинАПК уже успели заявить, что проверять МХП бессмысленно – нарушений там нет.

Украинские Национальные Новости

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