В "Дію" вже подали понад 25 тисяч заявок про компенсацію за зруйноване житло - Зеленський

Цитата

"І я, і урядовці вже говорили про те, що в державному сервісі "Дія" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість наших громадян. Держава поверне нашим людям усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо", - сказав він.

Деталі

За кілька днів подана вже 25 491 заява.

"Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше. Тож розповідайте всім, кому це потрібно, про таку державну програму. Важливу програму. Вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі", - наголосив президент.

Доповнення

Мінцифра 30 березня повідомила, що у застосунку "Дія" дозволили подавати заявку про пошкоджене житло під час війни, розв'язаної рф проти України, для його відбудови.

Втрати України через війну, за оцінками уряду, перевищили 560 млрд доларів.