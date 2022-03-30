У "Дії" відкрили подачу заявок про пошкоджене через війну житло
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У застосунку "Дія" відтепер дозволили подавати заявку про пошкоджене житло під час війни, розв'язаної рф проти України, для його відбудови. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у середу, 30 березня, пише УНН.
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"Відтепер у застосунку Дія можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тисячі громадян залишилися без своїх домівок у Харкові, Маріуполі, Чернігові, Бучі та інших містах", - вказав Федоров у Telegram.
Деталі
Зі слів урядовця, держава робить все для того, щоб відбудувати кожен дім. "Тому цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків", - зазначив він.
Федоров заявив, що подати завку можна, якщо пошкоджено:
• Приватні будинки (садибні, дачні та садові)
• Квартири
• Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).
І роз'яснив, як подати заявку в "Дії":
• Оновіть застосунок до останньої версії
• Зайдіть у "Дію" та натисніть → Послуги → Повідомлення про пошкоджене майно
• Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Після заповнення форми та її реєстрації можна, як вказано, завантажити заяву в PDF або отримати на електронну пошту.
"Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом", - підсумував Федоров.
Доповнення
Втрати України через війну, за оцінками уряду, перевищили 560 млрд доларів.