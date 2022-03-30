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В "Дія" открыли подачу заявок о поврежденном из-за войны жилье

Киев • УНН

 • 116384 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В приложении "Дія" отныне разрешили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в среду, 30 марта, пишет УНН.

В "Дія" открыли подачу заявок о поврежденном из-за войны жилье

Цитата

"Отныне в приложении Дія можно подать заявку о поврежденном жилье во время полномасштабного вторжения рф в Украину. Тысячи граждан остались без своих домов в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Буче и других городах", - указал Федоров в Telegram.

Детали

По словам чиновника, государство делает все для того, чтобы отстроить каждый дом. "Поэтому этот процесс начинается уже сейчас — со сбора информации и фиксации убытков", - отметил он.

Федоров заявил, что подать завку можно, если повреждены:

  • Частные дома (усадебные, дачные и садовые)
  • Квартиры
  • Другие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

И разъяснил, как подать заявку в "Дія":

  • Обновите приложение до последней версии
  • Зайдите в "Дія" и нажмите → Услуги → Сообщение о поврежденном имуществе
  • Заполните форму, указав всю нужную информацию.

После заполнения формы и ее регистрации можно, как указано, скачать заявление в PDF или получить на электронную почту.

"После регистрации уведомления ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время", - подытожил Федоров.

Дополнение

Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства, превысили 560 млрд долларов.

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