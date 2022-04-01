В "Дію" уже подали более 25 тысяч заявок о компенсации за разрушенное жилье - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения заявил, что сейчас в "Дію" подали более 25 тысяч заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость, передает УНН.
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"И я, и чиновники уже говорили о том, что в государственном сервисе "Дія" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость наших граждан. Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты - дома, квартиры и тому подобное", - сказал он.
Детали
За несколько дней подано уже 25 491 заявление.
"Количество жильцов в этих домах и этих квартирах, которые были разрушены, по нашим подсчетам - 63 471 человек. А ведь мы знаем, что восстанавливать надо больше. Значительно больше. Поэтому рассказывайте всем, кому это нужно, о такой государственной программе. Важной программе. Уже скоро возможность подавать заявления заработает и офлайн, в ЦНАПах, в привычном для многих украинцев режиме", - подчеркнул президент.
Дополнение
Минцифра 30 марта сообщила, что в приложении "Дія" позволили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления.
Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства превысили 560 млрд долларов.