В "Дію" уже подали более 25 тысяч заявок о компенсации за разрушенное жилье - Зеленский

Цитата

"И я, и чиновники уже говорили о том, что в государственном сервисе "Дія" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость наших граждан. Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты - дома, квартиры и тому подобное", - сказал он.

Детали

За несколько дней подано уже 25 491 заявление.

"Количество жильцов в этих домах и этих квартирах, которые были разрушены, по нашим подсчетам - 63 471 человек. А ведь мы знаем, что восстанавливать надо больше. Значительно больше. Поэтому рассказывайте всем, кому это нужно, о такой государственной программе. Важной программе. Уже скоро возможность подавать заявления заработает и офлайн, в ЦНАПах, в привычном для многих украинцев режиме", - подчеркнул президент.

Дополнение

Минцифра 30 марта сообщила, что в приложении "Дія" позволили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления.

Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства превысили 560 млрд долларов.