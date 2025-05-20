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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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В Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні - ВМС

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

В Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. В Середземному морі 3 кораблі рф, один з них з ракетами "Калібр".

В Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні - ВМС

Станом на 06:00 20.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Представник ГУР Євген Єрін заявив, що Чорне море вже не є безпечним для росіян. Сили оборони продовжують удосконалювати дрони Magura, роблячи їх ще більш ефективними.

Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу19.05.25, 23:47 • 2194 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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