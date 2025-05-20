В Черном и Азовском морях боевые корабли рф отсутствуют - ВМС

По состоянию на 06:00 20.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

Ситуация на фронте: 156 столкновений, 50 авиаударов и более 4 тысяч обстрелов – сводка Генштаба