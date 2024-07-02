В Чорному морі — 7 ворожих кораблів
Київ • УНН
7 кораблів противника вийшли з Чорного моря, в тому числі 1 носій крилатих ракет "Калібр" без ракет.
У Чорному морі 7 ворожих кораблів, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
В Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
В Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
Наголошується, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
У Чорному морі ворог вивів російський ракетоносій, але без "Калібрів" на борту01.07.24, 06:56 • 37921 перегляд