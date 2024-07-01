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У Чорному морі ворог вивів російський ракетоносій, але без "Калібрів" на борту

Київ • УНН

 • 37921 перегляди

Російські військово-морські сили мають 2 кораблі в Чорному морі, в тому числі 1 ракетоносець без ракет "Калібр", 2 кораблі в Азовському морі без ракет і 2 кораблі в Середземному морі, що несуть до 24 крилатих ракет "Калібр".

У Чорному морі ворог вивів російський ракетоносій, але без "Калібрів" на борту

Військово-морські сили ЗСУ опублікували інформація щодо ворожих морських ракетоносіїв станом на 06:00 01.07.2024, передає УНН.

Деталі

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок понеділка були помічені:

  • у Чорному морі - 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні,
  • в Азовському морі - 2 кораблі РФ, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні,
  • у Середземному морі - 2 кораблі противника, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

рф вже "розписалася", що в Чорному морі може бути присутньою лише у форматі підводних човнів - Плетенчук 30.06.24, 12:05 • 109093 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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