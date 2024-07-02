В Черном море — 7 вражеских кораблей
Киев • УНН
7 кораблей противника вышли из Черного моря, в том числе 1 носитель крылатых ракет "Калибр" без ракет.
В Черном море 7 вражеских кораблей, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В Азовском море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
В Средиземном море 2 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
За сутки, в интересах россии, проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.
Отмечается, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
В Черном море враг вывел российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту1 июля 2024, 03:56 • 36969 просмотров