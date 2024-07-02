В Черном море — 7 вражеских кораблей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Международным преступникам не место в международных органах: рф не избрали в Экономический и социальный совет ООН

Международным преступникам не место в международных органах: рф не избрали в Экономический и социальный совет ООН

  •  28950 просмотра
Председательство Венгрии в ЕС может "вызвать трудности" на переговорном пути о вступлении Украины - СМИ

Председательство Венгрии в ЕС может "вызвать трудности" на переговорном пути о вступлении Украины - СМИ

  •  27743 просмотра
Оккупанты устроили очередную пропагандистскую акцию на берегу Черного моря: что известно

Оккупанты устроили очередную пропагандистскую акцию на берегу Черного моря: что известно

  •  34855 просмотра
Демократы из Палаты представителей предлагают Пентагону готовить больше украинских пилотов F-16

Демократы из Палаты представителей предлагают Пентагону готовить больше украинских пилотов F-16

  •  43448 просмотра
На фронте произошло 161 боевое столкновение - Генштаб

На фронте произошло 161 боевое столкновение - Генштаб

  •  22969 просмотра
публикации
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  111050 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  118047 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  120130 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  240411 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  230590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  3864 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

  •  71830 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  101326 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  101356 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  104881 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Черном море — 7 вражеских кораблей

В Черном море — 7 вражеских кораблей

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 03:37  •  8226 просмотра

Read in English

7 кораблей противника вышли из Черного моря, в том числе 1 носитель крылатых ракет "Калибр" без ракет.

В Черном море 7 вражеских кораблей, 1 из которых является носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Азовском море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

В Средиземном море 2 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

За сутки, в интересах россии, проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Отмечается, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

В Черном море враг вывел российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту1 июля 2024, 03:56 • 36969 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
Эксклюзив
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
  •  111049 просмотра

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Эксклюзив
"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)
  •  92963 просмотра

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Эксклюзив
Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"
  •  100844 просмотра

Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"

Эксклюзив
Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт
  •  78908 просмотра

Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт
  •  63356 просмотра

Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт

Эксклюзив
Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине
  •  58193 просмотра

Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине

Эксклюзив
Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы
  •  55670 просмотра

Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы

Эксклюзив
Неделя силы и уверенности в себе: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля
  •  42867 просмотра

Неделя силы и уверенности в себе: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля

Эксклюзив
Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди
  •  28237 просмотра

Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди

Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  150490 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Популярные

На фронте произошло 161 боевое столкновение - Генштаб

На фронте произошло 161 боевое столкновение - Генштаб

  •  22969 просмотра
Демократы из Палаты представителей предлагают Пентагону готовить больше украинских пилотов F-16

Демократы из Палаты представителей предлагают Пентагону готовить больше украинских пилотов F-16

  •  43448 просмотра
Оккупанты устроили очередную пропагандистскую акцию на берегу Черного моря: что известно

Оккупанты устроили очередную пропагандистскую акцию на берегу Черного моря: что известно

  •  34855 просмотра
Председательство Венгрии в ЕС может "вызвать трудности" на переговорном пути о вступлении Украины - СМИ

Председательство Венгрии в ЕС может "вызвать трудности" на переговорном пути о вступлении Украины - СМИ

  •  27743 просмотра
Международным преступникам не место в международных органах: рф не избрали в Экономический и социальный совет ООН

Международным преступникам не место в международных органах: рф не избрали в Экономический и социальный совет ООН

  •  28950 просмотра

Публикации

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  111050 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  118047 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  120130 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  240411 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  230590 просмотра

Война

Еще плюс 1280 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1280 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  3178 просмотра
Оккупанты ударили по двум районам Запорожья, есть раненые

Оккупанты ударили по двум районам Запорожья, есть раненые

  •  5262 просмотра
На войне погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше

На войне погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше

  •  7077 просмотра
В Черном море — 7 вражеских кораблей

В Черном море — 7 вражеских кораблей

  •  8284 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  12528 просмотра

политика

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

  •  562 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  12528 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  12233 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  14794 просмотра
Байден заявил, что решение Верховного суда о частичном иммунитете Трампу "создает прецедент"

Байден заявил, что решение Верховного суда о частичном иммунитете Трампу "создает прецедент"

  •  13416 просмотра

Война

Еще плюс 1280 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1280 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  3178 просмотра
Оккупанты ударили по двум районам Запорожья, есть раненые

Оккупанты ударили по двум районам Запорожья, есть раненые

  •  5262 просмотра
На войне погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше

На войне погиб британский доброволец и боевой медик Питер Фуше

  •  7077 просмотра
В Черном море — 7 вражеских кораблей

В Черном море — 7 вражеских кораблей

  •  8284 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  12528 просмотра

политика

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

  •  562 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  12528 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  12233 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  14794 просмотра
Байден заявил, что решение Верховного суда о частичном иммунитете Трампу "создает прецедент"

Байден заявил, что решение Верховного суда о частичном иммунитете Трампу "создает прецедент"

  •  13416 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  100404 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  106324 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  122174 просмотра

Экономика

Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

  •  13338 просмотра
В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

  •  17096 просмотра
Сколько продлятся отключения света 2 июля - разъяснение от Yasno

Сколько продлятся отключения света 2 июля - разъяснение от Yasno

  •  14796 просмотра
Польша возобновила пропуск украинских грузовиков на пунктах пропуска

Польша возобновила пропуск украинских грузовиков на пунктах пропуска

  •  62037 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  50988 просмотра

Киев

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

  •  9220 просмотра
Из-за жары в Киеве ухудшилось качество воздуха

Из-за жары в Киеве ухудшилось качество воздуха

  •  20956 просмотра
Удар рф по столичной Оболони: жители 30 из 84 квартир заявили о повреждении жилья

Удар рф по столичной Оболони: жители 30 из 84 квартир заявили о повреждении жилья

  •  27386 просмотра
Застрелил соседскую собаку, привезенную из зоны АТО: киевлянин пойдет под суд

Застрелил соседскую собаку, привезенную из зоны АТО: киевлянин пойдет под суд

  •  20122 просмотра
Июнь в Киеве был теплее нормы и в десятке самых влажных за более чем 130 лет

Июнь в Киеве был теплее нормы и в десятке самых влажных за более чем 130 лет

  •  21049 просмотра