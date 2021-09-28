Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога захворів на COVID-19 після того, як супроводжував президента Жаїра Болсонару на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
В Бразилії вакцинуватимуть бустерною дозою людей старше 60 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Бразилія буде проводити ревакцинацію вакциною проти коронавірусу всіх людей старше 60 років, заявив у Twitter міністр охорони здоров'я країни Марсело Кейрога, передає УНН.
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У своєму Twitter Кейрога сказав, що це рішення відповідає прогресу в програмі вакцинації в країні. За його словами, за таких умов близько 7 мільйонів бразильців зможуть зробити щеплення.
Бразилія вже почала робити щеплення людям старше 70 років і медичним працівникам. За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні було зроблено близько 600 тисяч щеплень.
Приблизно 52% дорослого населення країни повністю щеплені двома дозами або однієї дозою вакцини.
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