Міністр охорони здоров’я Бразилії захворів на коронавірус, супроводжуючи Болсонару у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога захворів на COVID -19 після того, як супроводжував президента Жаїра Болсонару на Генеральній Асамблеї ООН у Нью -Йорку, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Кейрога залишиться в Нью -Йорку на карантині, повідомляє урядова служба зв’язку.
“У міністра все добре”, — йдеться у повідомленні. Він додав, що решта делегації виявила негативний тест на вірус.
Кейрога сказав CNN Brasil, що він носив маску весь час перебування в будівлі ООН.
Комітет парламенту розслідує законність дій Болсонару
Болсонару дорікають в тому, що він, сумніваючись в небезпеці коронавірусу і користь вакцинації, сприяв поширенню COVID-19 і збільшення числа жертв з цим діагнозом.
Уряд з початку пандемії виступав проти локдауна і інших обмежень, посилаючись на високу вартість таких заходів для економіки. На даному етапі комітет Національного конгресу — парламенту країни — розслідує законність дій Болсонару під час епідемії.
Рейтинг президента впав до мінімального
Тим часом, згідно з недавніми опитуваннями громадської думки, рейтинг схвалення Жаіра Болсонару серед населення впав до мінімального, склавши всього 24 відсотки. Як зазначає ряд аналітиків, на виборах в наступному році йому може загрожувати поразка від екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Прихильники лівої Партії трудящих, чиїм лідером він є, активно підтримують протести в країні.