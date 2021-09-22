Міністр охорони здоров’я Бразилії захворів на коронавірус, супроводжуючи Болсонару у Нью-Йорку

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Кейрога залишиться в Нью -Йорку на карантині, повідомляє урядова служба зв’язку.

“У міністра все добре”, — йдеться у повідомленні. Він додав, що решта делегації виявила негативний тест на вірус.

Кейрога сказав CNN Brasil, що він носив маску весь час перебування в будівлі ООН.

Комітет парламенту розслідує законність дій Болсонару

Болсонару дорікають в тому, що він, сумніваючись в небезпеці коронавірусу і користь вакцинації, сприяв поширенню COVID-19 і збільшення числа жертв з цим діагнозом.

Уряд з початку пандемії виступав проти локдауна і інших обмежень, посилаючись на високу вартість таких заходів для економіки. На даному етапі комітет Національного конгресу — парламенту країни — розслідує законність дій Болсонару під час епідемії.

Рейтинг президента впав до мінімального

Тим часом, згідно з недавніми опитуваннями громадської думки, рейтинг схвалення Жаіра Болсонару серед населення впав до мінімального, склавши всього 24 відсотки. Як зазначає ряд аналітиків, на виборах в наступному році йому може загрожувати поразка від екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. Прихильники лівої Партії трудящих, чиїм лідером він є, активно підтримують протести в країні.