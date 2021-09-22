Министр здравоохранения Бразилии заболел коронавирусом, сопровождая Болсонару в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заболел COVID -19 после того, как сопровождал президента Жаира Болсонару на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Кейрога останется в Нью-Йорке на карантине, сообщает правительственная служба связи.
“У министра все хорошо”, — говорится в сообщении. Он добавил, что остальные делегации обнаружила отрицательный тест на вирус.
Кейрога сказал CNN Brasil, что он носил маску все время пребывания в здании ООН.
Комитет парламента расследует законность действий Болсонару
Болсонару упрекают в том, что он, сомневаясь в опасности коронавируса и пользу вакцинации, способствовал распространению COVID-19 и увеличение числа жертв с этим диагнозом.
Правительство с начала пандемии выступал против локдауна и других ограничений, ссылаясь на высокую стоимость таких мероприятий для экономики. На данном этапе комитет Национального конгресса — парламента страны — расследует законность действий Болсонару во время эпидемии.
Рейтинг президента упал до минимального
Между тем, согласно недавним опросам общественного мнения, рейтинг одобрения Жаира Болсонару среди населения упал до минимального, составив всего 24 процента. Как отмечает ряд аналитиков, на выборах в следующем году ему может грозить поражение от экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Сторонники левой Партии трудящихся, чьим лидером он является, активно поддерживают протесты в стране.